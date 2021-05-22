Слуцкий рассказал, что арбитр Мешков отказался жать ему руку после матча с «Ротором»

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Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий рассказал, что арбитр Виталий Мешков отказался пожимать ему руку после матча 30-го тура Российской премьер-лиги с волгоградским «Ротором».
Слуцкий рассказал, что арбитр Мешков отказался жать ему руку после матча с «Ротором»
  • © Kay Int Veen / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня произошёл вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По ходу сезона специалист много раз критиковал работу российских судей. 

Ранее сообщалось, что Слуцкий назвал Казань идеальным местом на планете и сравнил её с Москвой.

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