Слуцкий рассказал, что арбитр Мешков отказался жать ему руку после матча с «Ротором»
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«У меня произошёл вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону. Видимо, арбитры обиделись на мои слова», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».
По ходу сезона специалист много раз критиковал работу российских судей.
Ранее сообщалось, что Слуцкий назвал Казань идеальным местом на планете и сравнил её с Москвой.