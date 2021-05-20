Слуцкий назвал Казань идеальным местом на планете и сравнил её с Москвой

Короткая ссылка
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением о столице Татарстана.
Слуцкий назвал Казань идеальным местом на планете и сравнил её с Москвой
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Супер, топ вообще. Всех приглашаю в Казань — лучший город. Та же Москва, только без пробок, вот представь. Идеальное место на планете, другими словами. Всё то же самое, плюс ещё исторический колорит, национальный. Пробок нет, прекрасная погода, всё супер», — сказал Слуцкий в программе «Вечерний Ургант»

Он отметил, что в городе очень чисто, а когда нет тренировок, он первым делом всегда идёт в район Кремлёвской набережной.

«Хожу в театры — там очень шикарный диапазон. Кремль шикарный. Улица Баумана — подобие Арбата, пешеходная шикарная улица. Очень многогранный город», — добавил Слуцкий.

Ранее Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой на своём юбилее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить