Слуцкий назвал Казань идеальным местом на планете и сравнил её с Москвой

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением о столице Татарстана.

«Супер, топ вообще. Всех приглашаю в Казань — лучший город. Та же Москва, только без пробок, вот представь. Идеальное место на планете, другими словами. Всё то же самое, плюс ещё исторический колорит, национальный. Пробок нет, прекрасная погода, всё супер», — сказал Слуцкий в программе «Вечерний Ургант».

Он отметил, что в городе очень чисто, а когда нет тренировок, он первым делом всегда идёт в район Кремлёвской набережной.

«Хожу в театры — там очень шикарный диапазон. Кремль шикарный. Улица Баумана — подобие Арбата, пешеходная шикарная улица. Очень многогранный город», — добавил Слуцкий.

Ранее Слуцкий рассказал, как пошутил над форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой на своём юбилее.