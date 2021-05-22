Капитан сборной Белоруссии по хоккею Шарангович высказался о неприличном жесте в адрес словаков

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной Белоруссии Егор Шарангович прокомментировал неприличный жест в адрес команды Словакии после нереализованного буллита в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2021 года.
Капитан сборной Белоруссии по хоккею Шарангович высказался о неприличном жесте в адрес словаков
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В матче со Словакией моё разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий», — написал Шарангович в Instagram.

По его словам, он в целом относится с уважением к своим действиям на льду и за его пределами, но в минувшей игре он подвёл команду, тренеров и болельщиков.

«Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперёд с этого момента», — добавил Шарангович.

Ранее сообщалось, что Словакия обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить