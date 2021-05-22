Капитан сборной Белоруссии по хоккею Шарангович высказался о неприличном жесте в адрес словаков
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«В матче со Словакией моё разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий», — написал Шарангович в Instagram.
По его словам, он в целом относится с уважением к своим действиям на льду и за его пределами, но в минувшей игре он подвёл команду, тренеров и болельщиков.
«Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперёд с этого момента», — добавил Шарангович.
Ранее сообщалось, что Словакия обыграла Белоруссию в матче ЧМ по хоккею.