Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC

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Россиянин Евгений Романов одержал победу над соотечественником Дмитрием Кудряшовым в поединке за серебряный пояс WBC и звание обязательного претендента на регулярный титул чемпиона мира по версии WBC.
Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Романова единогласным решением судей.

Для 35-летнего Романова эта победа стала 16-й в карьере при отсутствии поражений и позволит ему принять участие в бою за пояс чемпиона мира WBC с победителем титульного поединка между колумбийцем Оскаром Ривасом и американцем Брайантом Дженнингсом.

35-летний Кудряшов проиграл в четвёртый раз при 24 победах.

Кудряшов и Романов стали первыми боксёрами, которые выступили в новой весовой категории — до 101,6 кг — бриджервейте.

Ранее в команде Гассиева рассказали, когда боксёр будет готов провести следующий поединок.

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