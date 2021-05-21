Глава ФИФА ответил на слухи о своей причастности к Суперлиге

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал информацию СМИ о своей причастности к проекту европейской футбольной Суперлиги.

«Мы должны смотреть на факты, а не на слухи или сплетни. Я десятилетиями работал на различных важных должностях в футболе. Я общался со многими клубами, и Суперлига была одной из тем обсуждения, все в футболе это знают. За 16 лет в УЕФА нам всегда удавалось с этим справляться, были проекты намного более продвинутые, чем недавние», — приводит слова Инфантино журналист BBC Саймон Стоун в своём Twitter.

Он отметил, что обсуждение футбольных вопросов с заинтересованными сторонами является обязанностью ФИФА.

«Если послушать некоторые клубы и поговорить с ними, это не значит, что ФИФА стоит за спиной, вступает в сговор или замышляет какой-то проект Суперлиги», — добавил глава ФИФА.

9 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что УЕФА начал расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».