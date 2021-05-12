УЕФА начал расследование в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале расследования в отношении мадридского «Реала», каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, целью расследования является выявление потенциальных нарушений клубами нормативно-правовой базы организации в связи с участием команд в европейской футбольной Суперлиге.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не выйдет из Суперлиги.