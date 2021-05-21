Буре считает, что сборная России обыграла команду Чехии на ЧМ-2021 за счёт характера
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«Считаю, что наша команда одержала очень важную победу. Первый матч, тем более против сильного соперника, всегда задаёт тон. Сегодня мы больше контролировали шайбу, было хорошее давление в чужой зоне, а самое главное — реализация моментов. Удалось забить как в большинстве, так в меньшинстве, сборную не выбивали из колеи пропущенные шайбы, что говорит о том, что у нас есть команда и характер. Были лишь индивидуальные ошибки, после которых возникали контратаки. В целом же моментов у России было больше, чешские голы — следствие ошибок и невезения. Хотелось бы сказать хорошие слова в адрес вратаря Александра Самонова, который в целом сыграл надёжно в нужные моменты», — цитирует Буре ТАСС.
В следующем матче россияне сыграют 22 мая с командой Великобритании.
Ранее Николишин высказался о победе над чехами в концовке матча.