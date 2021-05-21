Буре считает, что сборная России обыграла команду Чехии на ЧМ-2021 за счёт характера

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпиады Павел Буре отметил характер хоккеистов сборной России, который подопечные Валерия Брагина показали в стартовом матче чемпионата мира — 2021 с командой Чехии (4:3).
Буре считает, что сборная России обыграла команду Чехии на ЧМ-2021 за счёт характера
  • © iihf.com

«Считаю, что наша команда одержала очень важную победу. Первый матч, тем более против сильного соперника, всегда задаёт тон. Сегодня мы больше контролировали шайбу, было хорошее давление в чужой зоне, а самое главное — реализация моментов. Удалось забить как в большинстве, так в меньшинстве, сборную не выбивали из колеи пропущенные шайбы, что говорит о том, что у нас есть команда и характер. Были лишь индивидуальные ошибки, после которых возникали контратаки. В целом же моментов у России было больше, чешские голы — следствие ошибок и невезения. Хотелось бы сказать хорошие слова в адрес вратаря Александра Самонова, который в целом сыграл надёжно в нужные моменты», — цитирует Буре ТАСС.

В следующем матче россияне сыграют 22 мая с командой Великобритании.

Ранее Николишин высказался о победе над чехами в концовке матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить