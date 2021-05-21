Николишин: радует, что сумели вырвать победу у чехов в концовке матча

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (4:3) в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2021, который проходит в Риге.
Николишин: радует, что сумели вырвать победу у чехов в концовке матча
  • Reuters

«Молодцы, что начали турнир с победы, это было важно. Конечно, о какой-либо концепции нового тренера пока рано что-либо говорить — прошла лишь одна игра. Но радует, что сумели вырвать победу в концовке матча. Любая победа всегда даёт определённый стимул, особенно вырванная в концовке. Хорошо, что получилось это сделать. Не сказал бы, что сборная выиграла на морально-волевых, тут команда здорово сыграла, проявила своё мастерство. Они очень хорошо поймали чехов на пересменке. Те чуть ошиблись, а мы их поймали и реализовали моменты», — цитирует Николишина Sport24.

Следующий матч на турнире сборная России проведёт 22 мая. Соперником станет команда Великобритании.

Ранее Самонов высказался о матче с Чехией на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить