Николишин: радует, что сумели вырвать победу у чехов в концовке матча

Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (4:3) в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2021, который проходит в Риге.

«Молодцы, что начали турнир с победы, это было важно. Конечно, о какой-либо концепции нового тренера пока рано что-либо говорить — прошла лишь одна игра. Но радует, что сумели вырвать победу в концовке матча. Любая победа всегда даёт определённый стимул, особенно вырванная в концовке. Хорошо, что получилось это сделать. Не сказал бы, что сборная выиграла на морально-волевых, тут команда здорово сыграла, проявила своё мастерство. Они очень хорошо поймали чехов на пересменке. Те чуть ошиблись, а мы их поймали и реализовали моменты», — цитирует Николишина Sport24.

Следующий матч на турнире сборная России проведёт 22 мая. Соперником станет команда Великобритании.

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