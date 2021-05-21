Самонов — о матче с Чехией на ЧМ: неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов

Голкипер сборной России Александр Самонов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Хороший опыт. Первый на большом международном уровне. Довольны, что выиграли. Это был хороший тест для нас, мы готовились. Неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов. Идём дальше. Претензии? Нет предела совершенству. В обороне немного наладим коммуникацию, и всё будет хорошо», — приводит слова Самонова «Матч ТВ».

Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3. Самонов отразил 22 броска и был признан лучшим игроком национальной команды по итогам матча.

Ранее Михаил Григоренко поделился эмоциями от победной шайбы в ворота Чехии в матче ЧМ-2021.