Самонов — о матче с Чехией на ЧМ: неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов
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«Хороший опыт. Первый на большом международном уровне. Довольны, что выиграли. Это был хороший тест для нас, мы готовились. Неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов. Идём дальше. Претензии? Нет предела совершенству. В обороне немного наладим коммуникацию, и всё будет хорошо», — приводит слова Самонова «Матч ТВ».
Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3. Самонов отразил 22 броска и был признан лучшим игроком национальной команды по итогам матча.
Ранее Михаил Григоренко поделился эмоциями от победной шайбы в ворота Чехии в матче ЧМ-2021.