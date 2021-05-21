Самонов — о матче с Чехией на ЧМ: неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов

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Голкипер сборной России Александр Самонов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Самонов — о матче с Чехией на ЧМ: неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Хороший опыт. Первый на большом международном уровне. Довольны, что выиграли. Это был хороший тест для нас, мы готовились. Неплохо сыграли, за исключением некоторых моментов. Идём дальше. Претензии? Нет предела совершенству. В обороне немного наладим коммуникацию, и всё будет хорошо», — приводит слова Самонова «Матч ТВ».

Сборная России победила команду Чехии со счётом 4:3. Самонов отразил 22 броска и был признан лучшим игроком национальной команды по итогам матча.

Ранее Михаил Григоренко поделился эмоциями от победной шайбы в ворота Чехии в матче ЧМ-2021.

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