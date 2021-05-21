Ниццоло победил на 13-м этапе «Джиро д'Италия», Власов — 28-й
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Ниццоло преодолел дистанцию 198 км за 4 часа 42 минуты 19 секунд.
Вторым финишировал итальянец Эдоардо Аффини из команды Jumbo-Visma. Тройку замкнул словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe.
Россиянин Александр Власов из Astana Premier Tech занял 28-е место. Павел Сиваков из Ineos сошёл с гонки после пятого этапа.
Лидирует в общем зачёте колумбиец Эган Берналь из Ineos, — 53 часа 11 минут 42 секунды. Второе место с отставанием в 45 секунд занимает Власов. Тройку замыкает итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious, уступающий лидеру 1 минуту 12 секунд.
Ранее сообщалось, что Андреа Вендраме стал победителем 12-го этапа «Джиро д'Италия».