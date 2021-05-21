Председатель совета директоров «Локомотива»: некоторые элементы «РЖД Арены» требуют изменений

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Александр Плутник на встрече с болельщиками команды рассказал о ситуации со стадионом «РЖД Арена».
Председатель совета директоров «Локомотива»: некоторые элементы «РЖД Арены» требуют изменений
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы с прошлого разговора далеко по теме стадиона не ушли. У нас со стороны болельщиков был запрос на повышение уровня комфорта на стадионе. Ни для кого не секрет, что у нас самая холодная арена. У нас не очень хорошее качество массового питания. Это связано с ограничением мощности электричества. В самой чаще стадиона нет возможности для качественного обслуживания болельщиков», — приводит слова Плутника «Матч ТВ».

Он отметил, что клуб получил ряд обращений от болельщиков по приближению трибун к полю.

«Сделать это не так просто, потому что это не локальные мероприятия, где можно добавить один-два ряда. Есть так называемый ров безопасности, который раньше применялся. Наш стадион должен быть самым безопасным для болельщиков. Некоторые элементы требуют изменений», — добавил функционер.

Домашний стадион «Локомотива» «РЖД Арена» был открыт в 2002 году и способен вместить 27 320 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» следующий сезон проведёт на «РЖД Арене».

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