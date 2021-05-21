Германия разгромила Италию в матче ЧМ по хоккею

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча завершилась со счётом 9:4 в пользу немецкой сборной.

В составе сборной Германии дубль оформил Марцель Нёбельс, ещё по одной шайбе в свой актив записали Том Кюнхакль, Мориц Мюллер, Тобиас Ридер, Фредерик Тиффельс, Лукас Райхель, Маттиас Плахта и Леонард Пфёдерль.

Сборная Италии ответила шайбами Алекса Петана, Луки Фриго, Энтони Бардаро и Даниэля Франка.

Ранее сообщалось, что шайба Григоренко на последней минуте помогла сборной России обыграть Чехию в матче ЧМ-2021.