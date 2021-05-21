«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на последний матч сезона Серии А
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
30-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. Россиянин провёл за новый клуб три матча, не сумев отметиться результативными действиями.
Он получил травму ещё 3 марта в матче Серии А с римской «Ромой», после чего на поле не появлялся.
Матч «Кротоне» — «Фиорентина» состоится в Кротоне 22 мая.
Ранее в «Кальяри» заявили об отсутствии интереса к Кокорину.