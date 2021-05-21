Россия играет вничью с Чехией после первого периода матча ЧМ-2021
Завершился первый период первого матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2021 между сборными России и Чехии.
- Reuters
По итогам первого периода счёт в матче 1:1. На шайбу Антона Бурдасова у чехов ответил Якуб Флек.
Чемпионат мира по хоккею проходит в столице Латвии, Риге.
Ранее сообщалось, что сборная Чехии отыгралась в матче ЧМ-2021 с командой России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен