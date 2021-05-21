СМИ: Бэйл задумывается над завершением карьеры в 2022 году

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Валлийский вингер «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, выступающий за лондонский клуб на правах аренды из мадридского «Реала», может завершить карьеру.
СМИ: Бэйл задумывается над завершением карьеры в 2022 году
  • Reuters

Об этом сообщает AS. Согласно информации источника, 31-летний валлиец хочет вернуться после аренды в «Реал» и отыграть последний год по контракту в составе мадридского клуба. После окончания следующего сезона Бэйл может завершить карьеру.

В нынешнем сезоне валлиец принял участие в 19 матчах АПЛ, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд» в матче АПЛ.

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