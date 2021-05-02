Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд» в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев хет-трик оформил Гарет Бэйл, который отличился на 36-й, 61-й и 69-й минутах. На 77-й минуте также забил Сон Хын Мин.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» находится на последнем, 20-м месте с 17 очками в активе.

Ранее сообщалось, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён на другой день.