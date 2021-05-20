Парфёнов сохранил должность главного тренера «Арсенала»

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Дмитрий Парфёнов продолжит работу на посту главного тренера тульского «Арсенала».
Парфёнов сохранил должность главного тренера «Арсенала»
  • globallookpress.com

«Нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу сезона, приняв её в непростой момент, но сумел оставить в РПЛ. Все понимают, что это не наше место в турнирной таблице. Тем не менее на данном этапе задача была решена. Потому Дмитрий Парфёнов останется главным тренером команды и будет готовить её к новому сезону», — цитирует руководителя команды Гурама Аджоева «Спорт-Экспресс».

Парфёнов возглавляет «Арсенал» с ноября 2020 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) его команда стала 14-й, набрав 23 очка в 30 матчах и сохранив прописку в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит обращение «Ротора» о переносе матча «Уфа» — «Арсенал».

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