Тренер раскритиковал линию обороны сборной России в преддверии чемпионата мира по хоккею

Известный тренер Андрей Николишин критически высказался о линии обороны сборной России по хоккею в преддверии чемпионата мира в Латвии.

«С чего вы взяли, что из НХЛ приехали сильные защитники? От того, что эти люди играют за океаном, сильнее они не становятся. Оборона уже последние лет 20 является самым слабым местом сборной России. И данная проблема в настоящий момент не решена. Приезд ребят из НХЛ не обеспечит команде надёжный тыл. Обратите внимание, как смотрелся Никита Задоров в «Чикаго» или как выглядел Никита Нестеров в «Калгари». Мы фактически говорим о шестых-седьмых защитниках в своих коллективах. А теперь они приехали на первые роли в сборную», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Николишин назвал Евротур бессмысленным и бесполезным турниром.