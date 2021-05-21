Николишин: считаю Евротур бессмысленным и бесполезным турниром

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Известный тренер Андрей Николишин в преддверии чемпионата мира по хоккею призвал болельщиков не обращать внимание на результаты сборной России в рамках последнего этапа Евротура.
Николишин: считаю Евротур бессмысленным и бесполезным турниром
  • РИА Новости

«Считаю Евротур бессмысленным и бесполезным турниром. И лично мне глубоко наплевать на всё происходящее там. Нет смысла обращать внимание на эти матчи. Идёт подготовка к главному соревнованию года в формате сборных: просмотр хоккеистов, наигрывание связей, нагрузки. В общем, важно всё кроме результата. Посмотрим, как будет выглядеть наша команда во время самого ЧМ», — рассказал специалист в интервью RT.

Ранее сборная России по хоккею заявила 17 игроков для участия в ЧМ-2021.

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