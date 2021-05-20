Кейн прокомментировал слухи о своём желании уйти из «Тоттенхэма» 

Короткая ссылка
Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал слухи о том, что он намеревается покинуть клуб.
Кейн прокомментировал слухи о своём желании уйти из «Тоттенхэма» 
  • Reuters

«Нам предстоит провести переговоры с клубом. Я хочу участвовать в больших матчах, в больших моментах. Надеюсь, у нас будет такой разговор. Уверен, что президент клуба Дэниел Леви предложит свой план, но решение останется за мной. Я решу, что лучше для меня и моей карьеры в данный момент», — цитирует Кейна Evening Standard.

По словам футболиста, у него всегда были отличные отношения с Леви, но он не знает, как сложится их беседа. Игрок также допускает, что президент клуба захочет его продать, так как пока за него можно выручить £100 млн, а затем за него столько не заплатят.

«Не хочу ни о чём жалеть в конце карьеры. Никогда не говорил, что останусь в «Тоттенхэме» до конца карьеры, но и никогда не говорил, что уйду. Люди могут считать, что сейчас я жажду трофеев. Я же думаю, что у меня впереди ещё шесть или семь лет карьеры в АПЛ. Я никуда не тороплюсь, не нахожусь в отчаянном положении. Просто хочу добиться лучшего», — добавил Кейн.

27-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В минувшем сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 16 результативных передач.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить