Кейн прокомментировал слухи о своём желании уйти из «Тоттенхэма» 

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал слухи о том, что он намеревается покинуть клуб.

«Нам предстоит провести переговоры с клубом. Я хочу участвовать в больших матчах, в больших моментах. Надеюсь, у нас будет такой разговор. Уверен, что президент клуба Дэниел Леви предложит свой план, но решение останется за мной. Я решу, что лучше для меня и моей карьеры в данный момент», — цитирует Кейна Evening Standard.

По словам футболиста, у него всегда были отличные отношения с Леви, но он не знает, как сложится их беседа. Игрок также допускает, что президент клуба захочет его продать, так как пока за него можно выручить £100 млн, а затем за него столько не заплатят.

«Не хочу ни о чём жалеть в конце карьеры. Никогда не говорил, что останусь в «Тоттенхэме» до конца карьеры, но и никогда не говорил, что уйду. Люди могут считать, что сейчас я жажду трофеев. Я же думаю, что у меня впереди ещё шесть или семь лет карьеры в АПЛ. Я никуда не тороплюсь, не нахожусь в отчаянном положении. Просто хочу добиться лучшего», — добавил Кейн.

27-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В минувшем сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 16 результативных передач.