Баста назвал украинцев Усика и Ломаченко будущими легендами бокса

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рассказал, кого он считает легендами бокса.

По его словам, на данный момент он самыми легендарными боксёрами считает Роя Джонса и Майка Тайсона, а лучшим в этом виде спорта на данный момент он назвал Сауля Альвареса.

«Оценивать ситуацию можно только после завершения карьеры, чтобы понять вклад в развитие бокса. Усик — красавец, Вася Ломаченко — вообще супер. Это люди… Это легенды, которые создаются прямо сейчас. Ещё вспомним про Гену Головкина, Дмитрия Бивола. Тут много имён, и не хочется кого-то отдельно выделять. Это легендарные люди, перед которыми склоняют головы любители бокса», — цитирует Басту РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боксёрский промоушен Gazfight, созданный Бастой, планирует организовать бой экс-чемпиону мира в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву.