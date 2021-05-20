СМИ обнародовали подробности нового календаря РПЛ на сезон-2021/22

Стали известны первые подробности календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон.

Как сообщает «РБ Спорт», сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России, а первый тур чемпионата намечен на 25 июля. При этом проект структуры календаря содержит недельный график, а значит, до конца сезона в чемпионате не будет ни одного матча через три дня на четвёртый.

Отмечается, что последний тур первой части сезона запланирован на 12 декабря, а старт весенней части — на 27 февраля.

Завершится чемпионат 21 мая, а финал Кубка России состоится 29 мая.

Окончательно проект структуры календаря будет согласован на общем собрании РПЛ в конце мая.

Ранее сообщалось, что РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая.