СМИ обнародовали подробности нового календаря РПЛ на сезон-2021/22

Короткая ссылка
Стали известны первые подробности календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон.
СМИ обнародовали подробности нового календаря РПЛ на сезон-2021/22
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», сезон стартует 17 июля матчем за Суперкубок России, а первый тур чемпионата намечен на 25 июля. При этом проект структуры календаря содержит недельный график, а значит, до конца сезона в чемпионате не будет ни одного матча через три дня на четвёртый.

Отмечается, что последний тур первой части сезона запланирован на 12 декабря, а старт весенней части — на 27 февраля.

Завершится чемпионат 21 мая, а финал Кубка России состоится 29 мая.

Окончательно проект структуры календаря будет согласован на общем собрании РПЛ в конце мая.

Ранее сообщалось, что РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить