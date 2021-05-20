СЭ: «Крылья Советов» намерены полностью сменить руководство клуба
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По информации «Спорт-Экспресса», помимо Аракелова, самарский клуб также могут покинуть генеральный директор Евгений Калакуцкий и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин.
«Крылья Советов» одержали победу в Футбольной национальной лиге сезона-2020/21 и получили путёвку в Российскую премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что РПЛ рассмотрит заявки «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» о вступлении в лигу 24 мая.