«Спартак» выкупит контракт Мозеса у «Челси»

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Московский «Спартака» выкупит контракт полузащитника Виктора Мозеса, права на которого принадлежат лондонскому «Челси».
«Спартак» выкупит контракт Мозеса у «Челси»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«При финише в тройке контракт Мозеса автоматически выкупается. Эти условия были прописаны изначально», — цитирует пресс-атташе московского «Спартака» Ярослава Кулемина Sport24.

Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах арендного соглашения. В прошедшем сезоне футболист провёл 20 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Тимофеева и Мелкадзе.

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