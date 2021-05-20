«Динамо» анонсировало трансфер хоккеиста с игровым номером 26

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» анонсировало переход нового игрока.

«Кто рано встаёт, тот трансфер первым узнаёт», — написано в публикации на официальной странице «Динамо» в Twitter.

Публикация сопровождается подборкой игроков, выступавших за команду под 26-м номером.

Кто рано встает, тот трансфер первым узнает 🤓 pic.twitter.com/XBpG60n3FU — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 20, 2021

Напомним, что СМИ сообщали об интересе москвичей к защитнику Вячеславу Войнову, который играл за сборную России под 26-м номером.

Ранее сообщалось, что Телегин подписал контракт с «Авангардом».