«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших футбольных стадионов мира

Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» занял высокое место в рейтинге наиболее привлекательных футбольных сооружений мира.

Исследование провела компания Brand Finance. Все арены оценивались по их способности вызывать интерес среди болельщиков, генерировать доходы, а также влиять на матчи эффектом «12-го игрока».

Как сообщает Buro Happold, «Газпром Арена» стала единственным российским стадионом, который был включён в число 60 лучших в мире.

Лидером рейтинга стал стадион «Тоттенхэма», второе место занял лондонский «Уэмбли», третье — «Камп Ноу», где играет «Барселона».

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Петербурга был осуждён за хищение более 50 млн рублей при строительстве «Газпром Арены».