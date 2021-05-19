Бывший вице-губернатор Петербурга был осуждён за хищение более 50 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»

Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был приговорён к пяти с половиной годам строгого режима за хищение более 50 млн рублей при строительстве стадиона «Газпром Арена».

Об этом сообщает аккаунт объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram. Кроме того, бывший чиновник заплатит штраф в размере 20 млн рублей. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга также вынес приговоры Александру Янчику, Василию и Кириллу Сливкиным и ещё пяти участникам дела о хищении средств.

Янчик получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей, а Василий Сливкин — четыре с половиной года строгого режима. Остальные фигуранты заплатят штрафы.

Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года и этапирован в Санкт-Петербург.

По версии суда, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона. В результате этих действий в 2014 году было похищено более 50,4 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.

Ранее сообщалось, что Путин пока не планирует посещать матчи сборной России на Евро-2020 в Петербурге.