Бывший вице-губернатор Петербурга был осуждён за хищение более 50 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»
- РИА Новости
Об этом сообщает аккаунт объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram. Кроме того, бывший чиновник заплатит штраф в размере 20 млн рублей. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга также вынес приговоры Александру Янчику, Василию и Кириллу Сливкиным и ещё пяти участникам дела о хищении средств.
Янчик получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей, а Василий Сливкин — четыре с половиной года строгого режима. Остальные фигуранты заплатят штрафы.
Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года и этапирован в Санкт-Петербург.
По версии суда, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона. В результате этих действий в 2014 году было похищено более 50,4 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло.
Ранее сообщалось, что Путин пока не планирует посещать матчи сборной России на Евро-2020 в Петербурге.