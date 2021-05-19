СМИ: ЦСКА не будет продлевать контракт с Набабкиным

Московский ЦСКА и защитник команды Кирилл Набабкин приняли совместное решение не продлевать контракт.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

Набабкин перешёл в ЦСКА из ФК «Москва» в 2009 году. Из-за большого количества травм 34-летний защитник пропустил большую часть нынешнего сезона, приняв участие лишь в трёх матчах.

Всего в составе ЦСКА Набабкин провёл 252 матча, в которых забил четыре мяча и сделал десять голевых передач. В его активе пять матчей за сборную России.

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