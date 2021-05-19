Слуцкая объяснила, почему фигуристки не выступают с распущенными волосами

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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала, почему фигуристки на соревнованиях не выступают с распущенными волосами.
Слуцкая объяснила, почему фигуристки не выступают с распущенными волосами
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Никогда на соревнованиях вы не увидите девочек с распущенными волосами. Всё должно быть аккуратно убрано без шпилек — они вываливаются — и покрыто лаком. Иначе волосы будут попадать в глаза, закрывать обзор, щекотать лицо. В общем, это очень неудобно. К слову, даже длинный хвост недопустим, так как он может со всего размаху хлестнуть по лицу. Поэтому его тоже подбирают в пучок. Кто-то ещё плетёт косы, а кто-то просто коротко стрижётся», — написала Слуцкая в своём Instagram.

Она отметила, что в юности носила короткую стрижку именно из-за фигурного катания.

«Мне не нравились хвосты. А ещё раньше считалось, что такая стрижка делает тебя взрослее», — добавила спортсменка.

Ранее Туктамышева высказала мнение, что Загитова и Медведева смогут вернуться в сборную России.

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