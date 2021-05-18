УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

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Казанский УНИКС одержал победу над казанским «Локомотивом-Кубанью» в первом матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ.
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 98:87 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали Джон Браун и Джамар Смит, набравшие по 19 очков.

В составе «Локомотива-Кубани» 24 очка набрал Кевин Херви.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу УНИКСа. Вторая игра полуфинальной серии пройдёт в Краснодаре 20 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинале Единой лиги ВТБ.

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