УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая в Краснодаре, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 98:87 в пользу гостей.
Самыми результативными игроками в составе УНИКСа стали Джон Браун и Джамар Смит, набравшие по 19 очков.
В составе «Локомотива-Кубани» 24 очка набрал Кевин Херви.
Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу УНИКСа. Вторая игра полуфинальной серии пройдёт в Краснодаре 20 мая.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Зенит» в первом полуфинале Единой лиги ВТБ.