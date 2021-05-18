Сёмин: я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.

«Поступает разная информация. С одной стороны, что на «РЖД Арене» будет реконструкция. С другой — что на месте будет совершенно другой комплекс. Говорить сейчас что-то сложно. Болельщикам нужно учитывать, что на этом месте был стадион «Старт», теперь «РЖД Арена». На сегодняшний день мы не знаем, что показала экспертиза, соответствует ли стадион всем требованиям. Я не хочу, чтобы «РЖД Арену» сносили. Да и не только я, все не хотят. Это традиции «Локомотива» и всего его футбола. Да и в советское время стадион был на этом месте. Не хотелось бы нарушать традиции», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

«РЖД Арена» является домашним стадионом «Локомотива», она была открыта в 2002 году и способна вместить 27 320 зрителей.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.