ACA вводит бонусную выплату для бойцов за лучшее выступление вечера

Основатель Лиги ACA Майрбек Хасиев объявил о введении бонуса в $50 тыс. за лучшее выступление на турнире промоушена.

«Начиная с турнира ACA 123 мы вводим бонус за «Выступление вечера», который будет выплачен одному бойцу. Также бонусы в размере $5 тыс. будут, как и прежде, получать бойцы, находящиеся на долгосрочном контракте, за досрочное окончание боя техническим действием — КО, ТКО, сабмишен», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

Турнир ACA 123 состоится 28 мая в Москве.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Усмана в Bellator.