ACA вводит бонусную выплату для бойцов за лучшее выступление вечера
- Reuters
«Начиная с турнира ACA 123 мы вводим бонус за «Выступление вечера», который будет выплачен одному бойцу. Также бонусы в размере $5 тыс. будут, как и прежде, получать бойцы, находящиеся на долгосрочном контракте, за досрочное окончание боя техническим действием — КО, ТКО, сабмишен», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.
Турнир ACA 123 состоится 28 мая в Москве.
Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал дату следующего боя брата Усмана в Bellator.