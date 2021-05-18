В РПЛ учтут опыт ситуации вокруг переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно ситуации с переносом матча 30-го тура между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

«Раннее время начала матчей 30-го тура РПЛ — устоявшаяся практика последних лет. В этом году 16 мая в некоторых регионах была аномально высокая температура, которая в Уфе сохранялась в течение дня. В целях сохранения здоровья участников и зрителей матча «Уфа» — «Арсенал» в соответствии с нормами регламента было принято оперативное решение о переносе матча», — приводит ТАСС текст заявления РПЛ.

В лиге отметили, что не рассматривали возможность переноса матча «Рубин»— «Ротор», поскольку для этого не было оснований.

«РПЛ постоянно совершенствует принципы назначения времени начала матчей и места их проведения, исходя из многих факторов. Опыт 30-го тура сезона-2020/21 также будет учтён в дальнейшем», — подытожили в РПЛ.

«Ротор» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), а «Уфа» на своём поле одержала победу над тульским «Арсеналом» (2:1), тем самым волгоградская команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а башкирская команда сохранила прописку в РПЛ.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит обращение «Ротора» о переносе матча «Уфа» — «Арсенал».