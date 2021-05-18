Карпин высказался о своей дисквалификации за бросок бутылкой в сторону судьи

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о решении контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать его на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин высказался о своей дисквалификации за бросок бутылкой в сторону судьи
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«Это самое странное удаление, которое я получал в тренерской карьере. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую жёлтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную», — цитирует Карпина Sport24.

Тренер ответил на вопрос, будет ли он кидать бутылки в дальнейшем.

«Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили мяч или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям», — сказал Карпин.

Напомним, Карпин дисквалифицирован за бросок бутылкой в сторону судьи в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Краснодара».

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит обращение «Ротора» о переносе матча «Уфа» — «Арсенал».

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