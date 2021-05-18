Дзюба на юбилее Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота

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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на юбилее главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота.
Дзюба на юбилее Слуцкого произнёс тост про льва и бегемота
  • РИА Новости

«Я с вами и в Нидерланды рвану, и в Гуам, и вместе будем зажигать! Это будет как в Мадагаскаре — лев и бегемот. С днём рождения, мы вас безумно любим! Счастья вам, здоровья!» — сказал нападающий.

Видео опубликовал сотрудник «Рубина» Иван Бодылевский на своей странице в Instagram.

17 мая Слуцкий праздновал 50-летний юбилей. На праздновании присутствовали футболисты и тренеры Российской премьер-лиги.

Ранее Дзюба рассказал, в каких видах спорта хотел бы себя попробовать.

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