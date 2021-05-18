Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф НХЛ среди левых нападающих

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе «Вашингтона» — Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами, его соотечественник и партнёр по команде Дмитрий Орлов — одной.

Отметим, что Овечкин набрал 133-е очко в плей-офф НХЛ и вышел на третье место среди левых нападающих по этому показателю. Россиянин обогнал финского нападающего Эсу Тикканена, который набрал 132 очка в 186 играх.

Таким образом, «Брюинз» сравнял счёт в серии — 1:1.

Следующий матч команд пройдёт 20 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.