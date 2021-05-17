Прыгун в высоту Иванюк превзошёл лучший результат сезона в мире

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в прыжках в высоту россиянин Илья Иванюк превзошёл лучший результат сезона в мире.

«Чемпионат Смоленской области, в котором я принимал участие, был для меня как тренировка. Допускаю, что мой результат (2,37) не будет официально засчитан как лучший в мире. Однако если мой сегодняшний прыжок активно афишировать, то не исключаю, что он будет официально считаться лучшим результатом сезона в мире. А о моей реальной готовности к олимпийскому сезону можно будет сказать после старта в Дохе», — цитирует Иванюка ТАСС.

Официально лучшим результатом сезона в мире считается прыжок американца Джувона Харрисона на турнире в Техасе, где он прыгнул на 2,36 м.

Ранее сообщалось, что Анжелика Сидорова и Илья Иванюк выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Италии.