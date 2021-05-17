Денисов: Кикнадзе — неадекватный человек

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Бывший полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Игорь Денисов высказался о бывшем генеральном директоре железнодорожников Василие Кикнадзе.
Денисов: Кикнадзе — неадекватный человек
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Самая главная ошибка была, когда взяли этого президента, Кикнадзе! Это вообще человек с луны футбольной, его никто не понимал. Я не знаю, кто его туда поставил. Может быть, в другой сфере деятельности он большой профессионал, а в футболе — полный ноль. С того момента «Локомотив» откатился назад и стал той командой, в которую я пришёл. Кикнадзе пришёл и начал: я, я, я. Конфликт с Сёминым у них случился потом. Слушал интервью Юрия Палыча, где он говорит: «Я всегда был за футболистов». У меня немножко другое мнение на эту тему. Потом, конечно же, он принял сторону игроков, поскольку Кикнадзе… Ну это просто неадекватный человек», — заявил Денисов в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Кикнадзе занимал должность генерального директора «Локомотива» с 2018 по 2020 год.

Ранее Чорлука заявил, что намерен в будущем стать тренером «Локомотива».

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