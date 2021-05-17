Чорлука намерен в будущем стать тренером «Локомотива»

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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука признался, что в будущем хотел бы вернуться в российскую команду в качестве тренера.
Чорлука намерен в будущем стать тренером «Локомотива»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

По его словам, последние недели были для него достаточно эмоциональными и он не планировал завершать карьеру, но сейчас он думает, что пора вернуться домой и попробовать себя в новой роли.

«Сейчас все мои мысли о чемпионате Европы, после него посмотрим, что произойдёт. Я вижу себя в тренерской профессии, обязательно буду проходить курсы. В «Локомотиве» сказали, что будут рады меня видеть в их тренерском штабе, и это тот путь, по которому я хочу пойти», — цитирует Чорлуку Glas Istre

Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 года. С тех пор он провёл за команду 242 матча, забил девять мячей и отдал десять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020.

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