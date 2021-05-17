Источник: Рондон может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Венесуэльский нападающий ЦСКА Саломон Рондон может перейти в «Краснодар».

«Виктор Гончаренко одобрил кандидатуру Рондона. Сейчас краснодарский клуб ищет среди иностранных игроков фактурного и забивного форварда. Единственное, что может помешать переходу венесуэльца в «Краснодар», — финансовые условия. Сейчас Рондон принадлежит китайскому клубу «Далянь», — цитирует Eurostavka источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне венесуэльский нападающий провёл за ЦСКА десять матчей, в которых забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам. Права на Рондона принадлежат китайскому «Далянь Про».

Ранее Рондон попрощался с домашним стадионом ЦСКА.