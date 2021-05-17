Источник: Рондон может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Короткая ссылка
Венесуэльский нападающий ЦСКА Саломон Рондон может перейти в «Краснодар».
Источник: Рондон может продолжить карьеру в «Краснодаре»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Виктор Гончаренко одобрил кандидатуру Рондона. Сейчас краснодарский клуб ищет среди иностранных игроков фактурного и забивного форварда. Единственное, что может помешать переходу венесуэльца в «Краснодар», — финансовые условия. Сейчас Рондон принадлежит китайскому клубу «Далянь», — цитирует Eurostavka источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне венесуэльский нападающий провёл за ЦСКА десять матчей, в которых забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам. Права на Рондона принадлежат китайскому «Далянь Про».

Ранее Рондон попрощался с домашним стадионом ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить