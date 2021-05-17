Хохлов назвал тройку лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2020/2021

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, работа каких наставников в Российской премьер-лиге (РПЛ) его впечатлила больше всего в прошлом сезоне.
Хохлов назвал тройку лучших тренеров РПЛ по итогам сезона-2020/2021
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Чемпионат был интересный сам по себе и концовка увлекательная. Интриги держались до последнего тура, за исключением чемпионской. Что касается тренерской работы, я бы выделил Слуцкого, Семака и Федотова.

Не стал бы говорить про самого лучшего из них. Эта троица заслуживает наибольшей похвалы. А если все-таки брать лучшего: я не помню, чтобы у нас кто-то три раза подряд становился чемпионом. Семак из этой троицы выделяется. Хотя, еще раз повторю, мне очень понравилось, как сработали Слуцкий и Федотов.

Вообще, в этом сезоне очень трудно выбрать лучшего тренера. Опять же, Черевченко тоже добился неплохого результата с «Химками», Марко Николич — с «Локомотивом». Я сужу по игре: как она выстраивалась, как перестраивалась по ходу сезона. Работа Семака, Слуцкого и Федотова мне импонирует», — приводит слова Хохлова kp.ru.

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