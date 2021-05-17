Газзаев считает, что Пиняев по стилю игры подходит «Барселоне»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев высказался о возможном переходе 16-летнего полузащитника клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Сергея Пиняева в испанскую «Барселону».
Газзаев считает, что Пиняев по стилю игры подходит «Барселоне»
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Пиняев — это действительно очень талантливый, быстрый и не по годам одарённый футболист. Если он будет продолжать правильно развиваться, то у него будут очень хорошие перспективы», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на данный момент игрок должен уделять больше времени тренировкам, так как не каждый день на игроков обращают внимание такие клубы, как «Барселона». Также он считает подходящим вариантом возможную аренду Пиняева в «Химки», так как там есть возможность прогрессировать.

«Сейчас всё зависит от него самого. Если он будет прогрессировать и развиваться, то у него появится возможность перейти в «Барселону», тем более что по стилю и по манере игры он подходит испанской команде», — добавил Газзаев.

В прошедшем сезоне ФНЛ 16-летний полузащитник принял участие в 30 матчах, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее Пиняев прокомментировал новость о возможном переходе в «Барселону».

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