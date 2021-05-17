В МВД отреагировали на слухи о возбуждении уголовного дела против директоров «Чертаново»

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Заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России города Москва Игорь Яковлев прокомментировал информацию о задержании бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора одноимённого клуба Сергея Хабарова.
В МВД отреагировали на слухи о возбуждении уголовного дела против директоров «Чертаново»
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В ответ на запрос о предоставлении информации по опубликованным в ряде СМИ сведений о задержании бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова для дачи показаний и возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество», ГСУ ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что информации о возбуждении следственным подразделением г. Москвы уголовного дела по упомянутым фактам отсутствует», — цитирует Яковлева Sport24.

Напомним, что в СМИ сообщалось, что задержания Ларина и Хабарова связаны с экономической деятельностью академии «Чертаново».

Ранее президент РФС высказался о ситуации в «Чертаново».

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