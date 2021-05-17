В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе ПСВ к Жиго

Пресс-атташе московского футбольного клуба «Спартак» Ярослав Кулёмин отреагировал на информацию об интересе к защитнику команду Самуэлю Жиго со стороны ПСВ из Эйндховена.

«Из ПСВ в клуб никто не обращался», — цитирует Кулёмина Sport24.

В минувшем сезоне защитник провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил три мяча. Жиго выступает за команду с 2018 года.

Ранее сообщалось, что Жиго может перейти в ПСВ.