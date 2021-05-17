В «Чертаново» отреагировали на информацию о переходе Пиняева в «Барселону»
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- РИА Новости
«Конечно, Пиняев не хочет играть в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), но о каких-то договорённостях говорить рано», — цитирует Савченко «Чемпионат».
В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 16-летний полузащитник принял участие в 30 матчах, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в «Химки».