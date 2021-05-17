В «Чертаново» отреагировали на информацию о переходе Пиняева в «Барселону»

Короткая ссылка
Директор «Чертаново» Илья Савченко прокомментировал информацию, что 16-летний полузащитник команды Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной».
В «Чертаново» отреагировали на информацию о переходе Пиняева в «Барселону»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Конечно, Пиняев не хочет играть в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), но о каких-то договорённостях говорить рано», — цитирует Савченко «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 16-летний полузащитник принял участие в 30 матчах, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в «Химки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить