В «Чертаново» отреагировали на информацию о переходе Пиняева в «Барселону»

Директор «Чертаново» Илья Савченко прокомментировал информацию, что 16-летний полузащитник команды Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной».

«Конечно, Пиняев не хочет играть в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), но о каких-то договорённостях говорить рано», — цитирует Савченко «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 16-летний полузащитник принял участие в 30 матчах, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в «Химки».