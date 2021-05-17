«Барселона» стала первой командой, выигравшей женскую и мужскую Лигу чемпионов
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Встреча проходила в Гётеборге и завершилась со счётом 4:0.
В составе каталонской команды забитыми мячами отметились Мелани Лойпольц, Алексия Путельяс, Айтана Бонмати и Каролине Грэм-Хансен.
Таким образом, «Барселона» стала первой командой, которой удалось выиграть женскую и мужскую Лигу чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее сообщалось, что хоккеист Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба.