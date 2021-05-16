«Айлендерс» в ОТ одолели «Питтсбург» в первом матче серии плей-офф НХЛ 

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«Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме одержали победу над «Питтсбург Пингвинз» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе коллектива из Нью-Йорка в основное время отличились Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон, а в овертайме победную шайбу забросил Палмьери, который оформил дубль. «Пингвинз» ответили голами Фредерика Годро, Сидни Кросби и Каспери Капанена.

Таким образом, «Айлендерс» повели в серии со счётом 1:0. Второй матч состоится в Питтсбурге в ночь с 18 на 19 мая. 

Ранее сообщалось, что передача Александра Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в первом матче плей-офф НХЛ.

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