«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла шансы на титул чемпиона Примеры
- Reuters
Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 1:2.
На 28-й минуте сине-гранатовые вышли вперёд благодаря голу Лионеля Месси. В составе гостей на 38-й и 89-й минутах отличился Санти Мина, который оформил дубль.
Таким образом, «Барселона» с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, но потеряла даже математические шансы на чемпионский титул.
Ранее сообщалось, что «Реал» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в 37-м туре Примеры.