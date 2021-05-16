«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла шансы на титул чемпиона Примеры

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Каталонская «Барселона» дома потерпела поражение от «Сельты» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
«Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла шансы на титул чемпиона Примеры
  • Reuters

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 1:2.

На 28-й минуте сине-гранатовые вышли вперёд благодаря голу Лионеля Месси. В составе гостей на 38-й и 89-й минутах отличился Санти Мина, который оформил дубль.

Таким образом, «Барселона» с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, но потеряла даже математические шансы на чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что «Реал» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в 37-м туре Примеры.

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