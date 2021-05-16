«Реал» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в 37-м туре Примеры
- Reuters
Встреча прошла в Бильбао и завершилась в пользу гостей — 1:0.
Единственный мяч на 68-й минуте забил Начо. На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Рауля Гарсии.
«Реал» набрал 81 очко и укрепился на втором месте Примеры, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на два балла. Баски (46) же находятся на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» одержал волевую победу над «Осасуной» в Примере благодаря голу Суареса.