«Реал» взял верх над «Атлетиком» из Бильбао в 37-м туре Примеры

Мадридский «Реал» в гостях одолел «Атлетик» из Бильбао в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Бильбао и завершилась в пользу гостей — 1:0.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Начо. На 89-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Рауля Гарсии.

«Реал» набрал 81 очко и укрепился на втором месте Примеры, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на два балла. Баски (46) же находятся на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» одержал волевую победу над «Осасуной» в Примере благодаря голу Суареса.