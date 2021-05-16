Николич оценил выступления «Локомотива» во второй половине сезона

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (1:0) подвёл итоги сезона своей команды.

«В январе никто не верил в нас. А мы боролись до конца за Лигу чемпионов, до последней секунды, выиграли Кубок страны. После зимней паузы мы — самая лучшая команда в России. Я горжусь этим. Не согласен, что первая часть сезона была ужасной. У нас были определённые проблемы, которые остались внутри команды. Кто следил за нами — может сделать определённые выводы. Но во второй части сезона мы набрали больше очков, чем наши соперники», — заявил Николич на пресс-конференции.

По итогам сезона железнодорожники заняли третье итоговое место и сыграют в Лиге Европы УЕФА.

Ранее Николич заявил, что останется в «Локомотиве».